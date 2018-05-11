Москва, 11 мая, 2018, 16:13 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на изменение существующей системы оплаты покупки, установки и обслуживания счетчиков в многоквартирных домах, внес в нижнюю палату парламента член комитета Госдумы по контролю и регламенту Андрей Барышев («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 11 мая.

Gradkostroma.ru Счетчики

По закону, собственники квартир обязаны на собственные средства приобрести и установить счетчики потребления ЖКХ — как индивидуальные, так и общедомовые. Затем они также несут расходы на содержание, проверку и замену этих счетчиков.

Однако для многих категорий граждан такие расходы становятся весьма существенными, отмечает автор законопроекта. Так, например, стоимость двух индивидуальных приборов учета расхода воды (горячей и холодной) с установкой составляет порядка 3 тыс. — 5 тыс. рублей.

«Следует также отметить ежегодное повышение тарифов на услуги ЖКХ (к примеру, в 2017 году рост тарифов составил 4,9%), которое далеко не всегда сопровождается повышением качества этих услуг и вызывает многочисленные нарекания у граждан», — отмечает автор инициативы.

Для того, чтобы снизить нагрузки на семейные бюджеты, депутат предлагает возложить обязанности по приобретению, установке и обслуживания счетчиков на организации, которые осуществляют снабжение водой, природным газом, тепловой и электрической энергией.

Реализация законопроекта не потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета, отмечает автор инициативы, но при этом позволит сэкономить средства региональных бюджетов за счет отсутствия необходимости оказывать поддержку отдельным категориям потребителей.