Ленинградская область, 11 мая, 2018, 15:59 — ИА Регнум. Станция метро в густонаселенном жилом массиве Кудрово на границе с Петербургом, как ожидается, будет запущена в 2025 году. Через два года, в 2027 году, в Кудрово на ее основе создадут транспортно-пересадочный узел (ТПУ), который будет обслуживать более 20 тысяч пассажиров в день. Об этом сообщил начальник управления по транспорту Ленинградской области Павел Постовалов.

Дарья Драй ИА REGNUM Пробка в Кудрово

«По заказу Ленинградской области сейчас разрабатывается проект планировки и межевания территории транспортно-пересадочного узла «Кудрово», включающего будущий вестибюль станции метрополитена, автовокзал и перехватывающие парковки», — заявил областной чиновник.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Санкт-Петербурга объявил конкурс на предпроектные работы для нового участка четвертой линии метрополитена — от действующей станции метро «Улица Дыбенко» до будущей станции «Кудрово». Она станет второй, после «Девяткино», станцией петербургского метрополитена в Ленобласти.

Как отметил Павел Постовалов, после выполнения по заказу Петербурга технико-экономического обоснования строительства продолжения четвертой (Лахтинско-Правобережной) линии Ленинградская область выполнит разработку проекта планировки и межевания территории линии метрополитена, включая станцию, вентиляционные шахты и электродепо.

«Согласно техническому заданию, проектные работы должны начаться в 2021 году, а в 2025 году вестибюль станции должен распахнуть свои двери для пассажиров. После этого, через два года, завершатся работы по созданию ТПУ, который сможет обслуживать более 20 тысяч пассажиров ежедневно», — рассказал начальник управления по транспорту Ленинградской области.

Эта работа станет практической реализацией Соглашения по развитию метрополитена, подписанного ранее губернаторами Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

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Как сообщало ИА REGNUM, на границе города и области в последние 15 лет выросло множество «многоэтажных деревень», в том числе Кудрово. В итоге возникли неизбежные проблемы транспортной недоступности и отсутствия инфраструктуры.