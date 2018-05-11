Москва, 11 мая, 2018, 15:37 — ИА Регнум. Законопроект об освобождении электромобилей от транспортного налога внесла в Госдуму группа депутатов во главе с первым зампредседателя комитета Госдумы по природным ресурсам Владимиром Сысоевым (ЛДПР), передает корреспондент ИА REGNUM 11 мая.

Зарядка электромобиля

Автомобильный транспорт сегодня наносит непоправимый вред окружающей среде, поэтому необходимо переходить на электромобили и гибридные транспортные средства. Так, по данным Минэнерго РФ, к 2020 году объем рынка электрокаров в РФ должен оставить 200 тыс. машин. Однако общее число таких транспортных средств РФ пока лишь достигает двух тысяч.

«Очевидно, что пока электромобиль — это штучный товар, несмотря на предпринимаемые меры. Важно отметить, что большинство существующих льгот для владельцев электромобилей распространяется только на столичный регион, поскольку более 35% электромобилей в России стоят на учете именно в Москве. Можно наблюдать и обратную закономерность — установленные льготы стимулируют рост числа электромобилей», — отмечают авторы инициативы.

В связи с этим они хотят отменить сбор транспортного налога с владельцев электрокарами. Подобные льготы уже введены в ряде регионов — например в Санкт-Петербурге и в Москве.

«Однако в то же время следует отметить, что введение льготы по транспортному налогу — это право, а не обязанность региона, и в каждом конкретном регионе стимулирование спроса на электромобили будет зависеть от налоговой политики властей субъекта РФ», — объясняют авторы инициативы.

Чтобы избежать таких ситуаций, авторы инициативы предлагают не считать электрокары объектом налогообложения.

Если закон будет принят, такие нормы будут действовать с 2019 года до 2024 года. Предполагается, что такого срока будет достаточно для того, чтобы простимулировать интерес граждан к покупке электрокаров.