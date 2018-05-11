Электромобили хотят освободить от налога на шесть лет
Москва, 11 мая, 2018, 15:37 — ИА Регнум. Законопроект об освобождении электромобилей от транспортного налога внесла в Госдуму группа депутатов во главе с первым зампредседателя комитета Госдумы по природным ресурсам Владимиром Сысоевым (ЛДПР), передает корреспондент ИА REGNUM 11 мая.
Автомобильный транспорт сегодня наносит непоправимый вред окружающей среде, поэтому необходимо переходить на электромобили и гибридные транспортные средства. Так, по данным Минэнерго РФ, к 2020 году объем рынка электрокаров в РФ должен оставить 200 тыс. машин. Однако общее число таких транспортных средств РФ пока лишь достигает двух тысяч.
«Очевидно, что пока электромобиль — это штучный товар, несмотря на предпринимаемые меры. Важно отметить, что большинство существующих льгот для владельцев электромобилей распространяется только на столичный регион, поскольку более 35% электромобилей в России стоят на учете именно в Москве. Можно наблюдать и обратную закономерность — установленные льготы стимулируют рост числа электромобилей», — отмечают авторы инициативы.
В связи с этим они хотят отменить сбор транспортного налога с владельцев электрокарами. Подобные льготы уже введены в ряде регионов — например в Санкт-Петербурге и в Москве.
«Однако в то же время следует отметить, что введение льготы по транспортному налогу — это право, а не обязанность региона, и в каждом конкретном регионе стимулирование спроса на электромобили будет зависеть от налоговой политики властей субъекта РФ», — объясняют авторы инициативы.
Чтобы избежать таких ситуаций, авторы инициативы предлагают не считать электрокары объектом налогообложения.
Если закон будет принят, такие нормы будут действовать с 2019 года до 2024 года. Предполагается, что такого срока будет достаточно для того, чтобы простимулировать интерес граждан к покупке электрокаров.