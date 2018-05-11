Москва, 11 мая, 2018, 15:31 — ИА Регнум. В конце2017 и в начале 2018 года никто из экспертов и аналитиков не ждал что цена барреля нефти подойдёт к $80, заявил корреспонденту главный инвестиционный стратег ICBF Дмитрий Мурадов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Международное энергетическое агентство (IEA) в своем ежемесячном докладе отметило, что ОПЕК может отчитаться о выполнении целей соглашения ОПЕК+, и о приведении глобальных запасов нефти к пятилетней средней уже в мае 2018 года.

Будут ли сделаны из этого выводы о досрочном расторжении соглашения — неизвестно. Нефтяной рынок имеет, повышательную динамику, в основном со стороны геополитических факторов», — полагает эксперт.

Главное событие мая — со сроком 12 мая, к которому президент США Трамп должен был определится с вопросом о возобновлении санкций против Ирана, отказавшись от ядерной сделки 2015 года, уже произошло. В результате возобновления запретов, по крайней мере, 300−350, а то и 500 тыс. баррелей иранской нефти уйдет с рынка.

«Другой геополитический дедлайн по нефти — это выборы президента Венесуэлы 20 мая. 15 апреля США и 16 стран Латинской Америки на саммите Америк в Лиме угрожали не признать эти выборы как легитимные. 2 марта 2018 года. Трамп продлил действующие санкции против Венесуэлы на год», — пояснил Мурадов.

Факт проведения выборов может стать поводом для ужесточения санкций США, которые будут, почти наверняка, включать ограничения на поставки нефти. Если будет введен полный запрет на поставки в США, это уберет с рынка ещё 500 тыс. баррелей. в сутки и еще сильнее усугубит кризис с поставками нефти.

«С учетом этих основных факторов, работающих на повышение цены на нефть, можно сказать, что уровень в 80 долларов за бочку сорта Brent, не за горами. 11 мая на торгах в Азии цена фьючеров на Brent вплотную подходила к $78 за баррель и сегодня продолжит торговаться в диапазоне $77,30 — 78», — считает эксперт.

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