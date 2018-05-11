Москва, 11 мая, 2018, 13:06 — ИА Регнум. Министерство финансов России предложило уменьшить расходы федерального бюджета на пенсионное обеспечение граждан России в 2018 году на 51,5 млрд рублей. Об этом говорится в проекте поправок в федеральный бюджет.

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Документ Минфина опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов РФ. Согласно проекту, статья расходов «Социальная политика» должна быть урезана на 52,93 млрд рублей, из них пенсии составляют 51,5 млрд рублей.

Кроме того, на 5,9 млрд рублей предлагается сократить социальное обеспечение, из них 2,23 млрд — на господдержку инвалидов.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 7 мая подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития России на период до 2024 года».

В документе отмечается, что его целью является осуществление прорывного научно-технологического и социально-экономического развития России, увеличение численности населения и повышение уровня жизни в стране, создание комфортных условий для проживания граждан.

Путин после своей инаугурации предложил повторно назначить на должность премьер-министра Дмитрия Медведева. Медведев 8 мая заявил о готовности внести в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста.