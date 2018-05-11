Москва, 11 мая, 2018, 12:32 — ИА Регнум. Любая власть, которая примет решение о повышении пенсионного возраста против воли абсолютного большинства народа, будет нелегитимной и станет инициатором гражданского конфликта, считает главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионная реформа

Разгромный результат опроса о повышении пенсионного возраста, который продемонстрировал, что эта идея поддержки практически не имеет, ставит вопрос о легитимности идеи, высказанной Медведевым и не опровергнутой Путиным.

Ожидаемая реформа в интересах 6% людей автоматически будет непопулярной, антисоциальной, грабительской и антинародной. Без согласия народа такую реформу делать нельзя.

Понятно, что Государственная дума может одобрить такую реформу. Но любая власть, которая примет решение о повышении пенсионного возраста против воли абсолютного большинства народа, будет нелегитимной и поэтому инициатором социального и гражданского конфликта.

Итак, абсолютное большинство против пенсионной реформы: эта реформа будет актом гражданской войны.

Напомним, ранее специалисты кадрового агентства HeadHunter провели опрос, в котором предложили респондентам оценить повышение пенсионного возраста в качестве инструмента по повышению валового внутреннего продукта (ВВП) России.

Из 7872 респондентов лишь 6% выступили за повышение пенсионного возраста, 53% заявили, что существующая планка пенсионного возраста является оптимальной (55 лет для женщин и 60 лет для мужчин).

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Еще 35% заявили, что пенсионный возраст надо понизить до 50 и 54 лет соответственно. Среди опрошенных, согласных на повышение пенсионного возраста, оптимальной планкой кажется 63 года для мужчин и 60 лет для женщин.

Большинство участников опроса отметили молодежь как группу населения, рост занятости которой мог бы оказать наибольшее влияние на рост ВВП страны — 67%. Еще 12% считают, что положительно сказаться на росте экономики могло бы увеличение количества занятого населения среди женщин. И лишь 10% респондентов заявили, что труд большего числа пенсионеров благоприятно повлиял бы на рост ВВП.

С тем, что идею повышения пенсионного возраста поддерживает не более 10% граждан России, согласен генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров. В интервью «Вести ФМ» он заявил, что у реформы находятся «редкие сторонники — у нас таких в принципе 9−10% всего от опрошенных».