Москва, 11 мая, 2018, 11:54 — ИА Регнум. Котировки нефти Brent 10 мая в моменте едва не коснулись уровня $78 впервые за 3,5 года. Быки спасовали перед психологической отметкой, что вылилось в частичную фиксацию прибыли, но актив удержал позиции, демонстрируя готовность к возобновлению атаки новых барьеров после паузы, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToroв России и СНГ Михаил Мащенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Предпосылки для дальнейшего удорожания, действительно, есть. Все внимание инвесторов по-прежнему сосредоточено на Иране и возобновлении американских санкций против ближневосточной страны», — отметил эксперт.

Участники рынка оценивают, какими будут масштабы сокращения мирового предложения после введения ограничений в отношении Тегерана, на долю которого приходится 4% от общего объема глобальных поставок.

«Это вкупе с падением добычи в Венесуэле и продолжающейся сделкой ОПЕК+ указывает не только на перспективы достижения баланса, но и грозит последующим перекосом этого баланса в сторону дефицита предложения, особенно если на Ближнем Востоке обострится конфликты», — пояснил Мащенко.

Впрочем, что касается потенциального дефицита, Саудовская Аравия поспешила заявить, что готова прийти на помощь и предотвратить возникновение нехватки поставок. Другими словами, королевство сигнализирует о готовности нарастить добычу, что при таких высоких ценах, безусловно, выгодно для любого экспортера, связавшего себя узами сделки ОПЕК+.

«В связи с этим по мере приближения июньского саммита картеля и его союзников могут активизироваться спекуляции на тему ослабления действующих квот, что не заложено рынком в цены, а значит, выступит в качестве фактора, ограничивающего бычий потенциал цен», — считает эксперт.

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