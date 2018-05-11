Белгород, 11 мая, 2018, 11:06 — ИА Регнум. Руководство Сбербанка оперативно отреагировало на статью ИА REGNUM «Он умрёт, и вы получите…»: фронтовик из Прохоровки остался без пенсии», в которой изложена проблема фронтовика Николая Васильевича Фомина, проживающего в одном из самых известных мест боевой славы — посёлке Прохоровка Белгородской области.

Личный архив Марины Фоминой Фронтовик Николай Васильевич Фомин, офицер погранвойск КГБ СССР

«Сотрудники Белгородского головного отделения Сбербанка в контакте с родственниками ветерана. В ближайшее время вопрос с выплатой пенсии клиенту будет решен», — сказано в письме, которое прислала сегодня, 11 мая, в редакцию ИА REGNUM менеджер группы специалистов по маркетингу и коммуникациям головного отделения по Воронежской области Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Евгения Ярченко.

Напомним, ветеран лишился возможности получать пенсию после того, как перенёс инсульт. Он отнял речь и возможность писать. И хотя сознание, память и аналитические способности сохранились, ни один нотариус не захотел выдавать новую доверенность на получение пенсии родственникам.

«Пенсию ветеран получал через Сбербанк по доверенности. Но её срок действия закончился. Новую может дать только нотариус, но он не помог, потому что старик не говорит и не пишет. Отправились в опеку. Один из помощников нотариуса сказал, — что вы переживаете, он умрёт, и вы получите пенсию, она не пропадет», — рассказывала ранее дочь ветерана Марина Фомина.

В итоге пенсию Николай Васильевич смог получить только однажды, собрав последние силы на самостоятельный поход в банк. Несмотря на то, что почти ослеп, что яркий свет доставляет боль, он совершил почти невозможное — поставил, как мог, подпись в документах.

«Подобная ситуация мне знакома, когда человек ограничен как-либо выражать свою волю, банк или госорган просит нотариальную доверенность. Нотариусы мне ничего внятного тоже не говорят: не берём на себя ответственность, как правило, над такими назначается опека или попечительство, однако тут без суда и бюрократии ну никак не обойтись. Так что варианты решения вроде есть, но они, вероятно, неприемлемы в этой ситуации», — считает алтайский юрист Мария Доценко.

Известие о намерении Сбербанка решить вопрос с пенсией семью ветерана Николая Фомина очень обрадовало, правда, его дочь Марина Фомина (они живут вместе) пояснила, что лично её никто, кроме редакции ИА REGNUM, о нём не информировал.

«Как позвонили 8 мая, расспросили, обещали рассмотреть и всё, больше ничего не знала», — пояснила Марина Фомина.

По её словам, День Победы Николай Васильевич отмечал хоть без пенсии, зато с песнями.

«Все поздравления и гости были до праздника, а 9 мая мы просто отдыхали. Отец неплохо чувствует себя, выпил стаканчик домашнего вина, смотрел парад, песни пел. Ну как пел? Как мог. Он всегда поет, если старые песни слышит».