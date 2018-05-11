В России могут увеличить плату за участки леса для охотхозяйств
Москва, 11 мая, 2018, 10:56 — ИА Регнум. В России могут быть увеличены ставки платы за лесные участки для охотничьего хозяйства. Соответствующий проект постановления внес и.о. министра природных ресурсов и экологии Сергей Донской в правительство РФ, сообщили в Минприроды.
В министерстве пояснили, что новый подход значительно упрощает систему использования лесов при ведении охотничьего хозяйства.
По словам Донского, самые большие ставки платы предлагается установить для Московской и Ленинградской областей, а также регионов Южного федерального округа.
Самые низкие ставки предлагается установить для Забайкальского края, Свердловской и Курганской областей.
В Минприроды считают, что доход от введения новых ставок составит не менее 13 млн 347 тыс. рублей в год.
В 2016 году в России при действующей ставке платы 0,03 рубля за гектар в год сумма поступивших платежей в бюджет составила 1 млн 687 тыс. рублей.
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Ставки платы за объекты, предназначенные для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства (охотничьи базы, егерские кордоны, временные постройки, сооружения и объекты благоустройства), составляют от 2 087,00 до 5 487,00 руб./га.
Средняя минимальная ставка платы по РФ, рассчитанная как средневзвешенная величина, при этом равна 3 258,17 руб./га.
Средняя ставка платы за использование участков для разведения охотничьих животных составит 72,3 руб./га.
Отмечается, что проектом постановления будет установлен переходный период — шесть месяцев. Это связано с необходимостью перезаключения договоров аренды лесных участков.
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Как сообщало ИА REGNUM, с 4 мая 2018 года в России вступила в силу новая лесоустроительная инструкция. Новая редакция лесоустроительной инструкции утверждена Минюстом. Согласно новым лесным правилам, впервые в состав особо защитных участков лесов включены участки лесов, имеющие научное, историческое, культурное, религиозное значение.
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