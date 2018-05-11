Москва, 11 мая, 2018, 10:56 — ИА Регнум. В России могут быть увеличены ставки платы за лесные участки для охотничьего хозяйства. Соответствующий проект постановления внес и.о. министра природных ресурсов и экологии Сергей Донской в правительство РФ, сообщили в Минприроды.

Илларион Прянишников. Конец охоты. 1884

В министерстве пояснили, что новый подход значительно упрощает систему использования лесов при ведении охотничьего хозяйства.

По словам Донского, самые большие ставки платы предлагается установить для Московской и Ленинградской областей, а также регионов Южного федерального округа.

Самые низкие ставки предлагается установить для Забайкальского края, Свердловской и Курганской областей.

В Минприроды считают, что доход от введения новых ставок составит не менее 13 млн 347 тыс. рублей в год.

В 2016 году в России при действующей ставке платы 0,03 рубля за гектар в год сумма поступивших платежей в бюджет составила 1 млн 687 тыс. рублей.

Ранее на эту тему: Путин подписал закон о сборе валежника: разрешения теперь не надо

Ставки платы за объекты, предназначенные для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства (охотничьи базы, егерские кордоны, временные постройки, сооружения и объекты благоустройства), составляют от 2 087,00 до 5 487,00 руб./га.

Средняя минимальная ставка платы по РФ, рассчитанная как средневзвешенная величина, при этом равна 3 258,17 руб./га.

Средняя ставка платы за использование участков для разведения охотничьих животных составит 72,3 руб./га.

Отмечается, что проектом постановления будет установлен переходный период — шесть месяцев. Это связано с необходимостью перезаключения договоров аренды лесных участков.

Читайте также: В России с 4 мая начнут действовать новые лесные правила

Как сообщало ИА REGNUM, с 4 мая 2018 года в России вступила в силу новая лесоустроительная инструкция. Новая редакция лесоустроительной инструкции утверждена Минюстом. Согласно новым лесным правилам, впервые в состав особо защитных участков лесов включены участки лесов, имеющие научное, историческое, культурное, религиозное значение.

Подробнее: Правительство РФ хочет обязать «лесорубов» восстанавливать вырубленный лес