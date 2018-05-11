Москва, 11 мая, 2018, 10:44 — ИА Регнум. В Госдуме опасаются, что повышение пенсионного возраста может привести к всплеску социальной напряженности.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума РФ

«Повышать пенсионный возраст сейчас — значит ставить под угрозу социальную стабильность в стране. Этим непременно воспользуются внутренние и внешние враги России», — написал в соцсети депутат Госдумы Алексей Журавлев («Родина»).

По его мнению, властям следует повышать зарплаты и пенсии.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о готовности внести в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста. При этом, по его мнению, к такому решению следует подходить взвешенно.

Напомним, нынешние значения пенсионного возраста для граждан РФ составляют 60 и 55 лет для мужчин и женщин соответственно.