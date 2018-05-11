В России культура идёт под снос, медицина сходит на мат: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 11 мая, 2018, 14:00 — ИА Регнум.
- Украинская диверсия: в Крыму осужден агент СБУ;
- Национальный лидер: Владимира Путина предложили выдвинуть на Нобелевскую премию;
- Страсти по культуре: Мединский приказал снести историческую здание;
- «Губернаторский уровень жизни»: килограмм моркови в Магадане стоит 722 рубля;
- «Лечение» матом: в Татарии уволен молодой врач.
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