Москва, 11 мая, 2018, 09:57 — ИА Регнум. Уничтожение израильской противотанковой ракетой российского комплекса «Панцирь-С1» в Сирии может быть следствием некоторой безалаберности со стороны сирийских военнослужащих, считает военный эксперт ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Mil.ru Панцирь-С1

Комплекс «Панцирь-С1», судя по всему, был уничтожен с помощью противотанковой управляемой ракеты большой дальности Spike NLOS, которая имеет возможность вести огонь за горизонт — где-то на 25 километров.

Поэтому она нуждается во внешнем целеуказании. Цель должна подсвечиваться, например, с беспилотника. Потому что на такую дальность невозможно осуществлять целеуказание.

При этом сама по себе противотанковая ракета не является целевой такой целью для системы ПВО: эта ракета небольшая, она летит на очень маленькой высоте. Фактически это даже не совсем воздушная цель. И поэтому очень сложно было справиться с такой ракетой.

К тому же, судя по видеозаписи, создается ощущение, что вообще комплекс находится не в развернутом боевом состоянии и что экипаж из четырех человек стоит где-то рядом. Один из членов экипажа побежал и попытался зайти в сам комплекс и, судя по всему, он и погиб (говорилось об одном погибшем с сирийской стороны).

Поэтому есть также и ощущение некоторой безалаберности со стороны сирийских военнослужащих. Например, если бы комплекс находился в активном действии, то можно было бы уничтожить беспилотник, с которого велось наблюдение за объектом.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 мая в Twitter армия обороны Израиля опубликовала видеозапись момента поражения сирийского ЗРПК «Панцирь-С1». Видно, что комплекс был поражен в тот момент, когда один из военнослужащих армии Сирии еще только пытался занять в нем свое место.

Самолеты ВВС Израиля в ночь на 10 мая выпустили по территории Сирии около 70 ракет. По данным Минобороны РФ, в нападении участвовали 28 израильских самолетов F-15 и F-16.