Москва, 11 мая, 2018, 08:19 — ИА Регнум. Лишь 6% опрошенных жителей России выступают за повышение пенсионного возраста в качестве инструмента по повышению валового внутреннего продукта (ВВП) страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого специалистами кадрового агентства HeadHunter.

IsaacFryxelius Рука старушки

В социологическом исследовании приняли участие около 8 тыс. человек, из которых 35% считают, что существующая планка пенсионного возраста должна быть снижена. Чуть более половины респондентов (53%) полагают, что сегодняшний возраст выхода на пенсию в России — оптимальный. Напомним, нынешние значения пенсионного возраста для граждан РФ составляют 60 и 55 лет для мужчин и женщин соответственно.

Следует отметить, среди опрошенных, согласных на повышение пенсионного возраста, оптимальной планкой его кажется 63 года для мужчин и 60 лет для женщин, а та часть респондентов, кто считает сегодняшний уровень завышенным, в среднем указали 54 года для мужчин и 50 лет для женщин.

В качестве средства, потенциально способного увеличить ВВП России, опрашиваемым был предложен также вариант сокращения отпуска по беременности и родам, наращивание льгот для трудовых иммигрантов, а также квотирование рабочих мест для студентов и социально незащищенных групп населения.

54% сочли нынешние сроки отпуска по беременности и родам оптимальными, 26% — предложили отпуск увеличить, и только 6% респондентов отметили, что срок отпуска следует сократить.

Что касается трудовой миграции, поддержали улучшение условий для трудоустройства иммигрантов лишь 8% опрошенных. 24% выразили к иммиграции в целом отрицательное отношение. При этом 36% респондентов выступили за целевую иммиграцию лишь недостающих в стране высококвалифицированных специалистов.

Согласно итогам опроса, большинство его участников отметили молодежь как группу населения, рост занятости которой мог бы оказать наибольшее влияние на рост ВВП страны — 67%. Еще 12% считают, что положительно сказаться на росте экономики могло бы увеличение количества занятого населения среди женщин.

Добавим, лишь 10% респондентов заявили, что труд большего числа пенсионеров благоприятно повлиял бы на рост ВВП.

Также отметим, подавляющее большинство опрошенных (81%) высказалось за резервирование рабочих мест для студентов в частных компаниях с целью помощи в прохождении производственной практики и приобретения молодыми специалистами трудовых навыков.

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