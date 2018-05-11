Екатеринбург, 11 мая, 2018, 07:45 — ИА Регнум. В Екатеринбурге ещё один высокопоставленный сотрудник полиции попался на пьяном ДТП. Также в аналогичном инциденте обвинён внук одного из советников президента России, пишут местные СМИ.

Osago.com ДТП

Как ранее сообщало ИА REGNUM, одно из самых громких ДТП случилось в конце марта. Заместитель начальника управления ГИБДД по Свердловской области Александр Ю., незадолго до происшествия получивший звание полковника, задел машину, следовавшую в Керамическом микрорайоне Екатеринбурга, и попытался скрыться. Водитель пострадавшей машины устроил погоню и привлёк сотрудников ГИБДД. Они и задержали нарушителя.

Александр Ю. впоследствии был уволен. Также должности лишился его непосредственный руководитель, начальник УГИБДД по Свердловской области Юрий Дёмин.

В апреле громкое ДТП с участием силовика случилось на территории города Каменска-Уральского. Тогда в нём оказался замешан подполковник полиции. Его также уволили.

8 мая случилось ДТП с участием подполковника, заместителя начальника одного из отделов управления МВД России по Екатеринбургу. Как пишут местные СМИ, в нетрезвом виде он допустил столкновение со стоявшим на парковке автомобилем. В полиции подтвердили этот факт и заявили, что в отношении силовика проводится проверка. Если факты подтвердятся, то его уволят.

Кроме того, по информации местных СМИ, 9 мая в нетрезвом виде ДТП совершил бывший судебный пристав. Впрочем, по неофициальным данным, в силовых структурах он уже не работает. А ранее он занимал руководящие должности в Свердловской и Тюменской областях.

Кроме того, местные журналисты установили, что он является родственником одного из советников президента России. Официально эту информацию не комментируют.