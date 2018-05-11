Москва, 11 мая, 2018, 07:38 — ИА Регнум. В 2018 году акция «Бессмертный полк» стала самой массовой за всю историю проведения, об этом говорят данные о численности участников в городах России и в мире.

Иван Шилов ИА REGNUM Бессмертный полк

«В рамках акции «Бессмертный полк» по всей России состоялось более 2900 мероприятий. В колоннах с портретами своих родных прошли 10 миллионов 400 тысяч человек», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Годом ранее поддержать акцию на улицы российских городов вышли 7,8 млн человек.

В Москве в мероприятии приняли участие свыше 1 млн человек. Об этом сообщал мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в Twitter. При этом он отметил, что ряды «Бессмертного полка» пополняются с каждым годом.

Если в 2016 году география проведения акции охватывала 39 стран, то в 2018 к ней присоединились уже 75 государств по всему миру — от Японии до США.

Многочисленные шествия состоялись в Китае, Польше, Австрии, Финляндии, Великобритании и в Германии. Традиционно акцию поддержали жители Белоруссии, Молдавии, Таджикистана, Азербайджана и Армении. На Украине, несмотря на сопротивление властей и радикалов, акция также собрала рекордное число участников. По данным МВД страны, в мероприятиях, посвященных 9 мая, приняли участие около 460 тыс. человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первое шествие «Бессмертного полка» прошло в Тюмени в 2007 году, и называлось оно тогда «Парад Победителей». В несколько измененном виде движение под названием «Бессмертный полк» повторили в 2011 году в Томске, а затем оно распространилось практически по всем городам России. Во время шествия все желающие проходят в колонне, держа портреты своих родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.