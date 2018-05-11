Москва, 11 мая, 2018, 07:20 — ИА Регнум. В ходе европейских торгов 10 мая цена на Brent повышалась до $77,94. C достигнутого максимума котировки нефти снизились до $76,50 (-1,84%), заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Это произошло на фоне частичной фиксации прибыли после недавнего ралли, которое вызвало решение президента США Дональда Трампа выйти из соглашения по ядерной программе Ирана и возобновить санкции против страны.

Еженедельный рост добычи в США должен частично компенсировать нехватку нефти в Иране. Тем более минэнерго США в своем ежемесячном отчете во вторник повысило прогноз по добыче США до 12 млн баррелей в конце 2019 года.

Сегодня, 11 мая, на торгах в Азии цена на Brent снижалась до $76,50. Текущая цена $77,31 (-0,14%). Ближайшая цель по тренду остается на уровне $81,75. Техническая картина на текущий момент указывает на коррекцию до $75,40.

Чтобы цене двигаться выше, покупателям самим нужно убедиться в том, что поддержка $75,40 является прочной и сможет сдержать продавцов при снижении цен в будущем, когда они будут находиться в длинных позициях.

Напомним, 10 мая стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 0,33%, до $77,47 за баррель, WTI — на 0,36%, до $71,31 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в июле 2018 года на СПбМТСБ составляет $73,85 за баррель.

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