Вашингтон, 11 мая, 2018, 04:04 — ИА Регнум. Предстоящая встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном нацелена на обеспечение мирного будущего, заявил американский президент Дональд Трамп, передает CNN.

Bwag Граффити. Вена

Комментируя ожидаемые переговоры с Кимом, американский лидер заявил:

«Я встречаюсь с Ким Чен Ыном, чтобы обеспечить мирное будущее и процветание для всего мира, и отношения у нас хорошие».

Кроме того, глава США считает, что его действия не могут привести к ядерной войне — вопреки распространяемым СМИ «слухам». Трамп считает, что война может скорее начаться, если будет проявлена «слабость».

Напомним, Трамп готовится к исторической встрече с лидером Северной Кореи. Перспектива переговоров стала обсуждаться после того, как Ким объявил об отказе страны от ядерной и ракетной программ и переориентации на экономическое и социальное развитие в рамках социалистического государства.

После этого Ким впервые встретился с южнокорейским президентом, а также с госсекретарем США Майком Помпео. Было предварительно решено, что Трамп и Ким встретятся в этом году, но не оговаривались ни место, ни дата переговоров.

Наконец 10 мая Трамп анонсировал встречу, заявив, что она состоится в Сингапуре 12 июня, и подчеркнул ее глобальную важность.

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