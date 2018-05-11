Хух-Хото, Китай, 11 мая, 2018, 03:24 — ИА Регнум. Бывший член Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Сунь Хайшань предстал перед Промежуточным народным судом города Хулун-Буир автономного района Внутренняя Монголия на севере Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Beijing Patrol Китайские полицейские

Ранее Сунь являлся членом Постоянного комитета национального комитета ВСНП, а также главой Комитета по делам соотечественников в Гонконге, Макао и Тайване при национальном комитете ВСНП.

Согласно обвинению прокуратуры, в период с 1994 по 2016 годы Сунь нелегально использовал привилегии, данные ему должностным положением для лоббирования интересов третьих лиц.

С 2000 по 2016 годы он получил взяток как в форме денежных средств, так и в форме недвижимости на сумму порядка 39,75 млн юаней ($6,24 млн) лично или посредством родственников.

В своем последнем слове Сунь признал свою вину и выразил раскаяние. На заседании, которое состоялось 9 мая, присутствовали более 60 человек, включая законодателей, политических советников и журналистов. Суд огласит вердикт несколько позже.

Как сообщало ИА REGNUM, Первым промежуточным народным судом города Тяньцзинь к пожизненному заключению, изъятию всего имущества и лишению прав был приговорен бывший член политбюро ЦК КПК 18-го созыва Сунь Чжэнцай.