Анкара, 10 мая, 2018, 23:56 — ИА Регнум. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону выход США из соглашения по ядерной программе Ирана и считают его большой ошибкой, сообщает 10 мая РИА Новости со ссылкой на неназванный источник в администрации президента Турции.

Kremlin.ru Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин

Источник указал, что Путин и Эрдоган назвали решение Вашингтона ошибочным, а иранскую ядерную сделку считают дипломатическим успехом, который необходимо сохранять.

«Сегодня наш президент Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Они обсудили решение США о выходе из ядерного соглашения с Ираном. Оба лидера, указав на ошибочность этого решения, обратили внимание на то, что совместный план действий является дипломатическим успехом, который необходимо сохранять», — цитирует агентство слова неназванного источника.

Кроме того, Эрдоган и Путин выразили обеспокоенность ростом напряженности в Сирии, а турецкий президент поздравил российского лидера с официальным вступлением в должность гдавы государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из соглашения по иранской ядерной программе, заключенного Россией, США, Британией, Китаем, Францией и Германией в 2015 году и заявил о восстановлении всех антииранских санкций, ранее приостановленных в результате выполнения Ираном условий этой сделки.