Москва, 10 мая, 2018, 23:53 — ИА Регнум. Главе Центра стратегических разработок (ЦСР), бывшему «лучшему» министру финансов России Алексею Кудрину политическое руководство России предложило возглавить Счетную палату. Об этом сегодня, 10 мая, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники. Сам Кудрин позже подтвердил эту информацию.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кудрин

Напомним, Счетную палату возглавляет Татьяна Голикова, которая вскоре станет вице-премьером России. Сам Кудрин подтвердил информацию, что ему было предложено возглавить Счетную палату.

«Да, мне поступило предложение от «Единой России» выдвинуться, для меня это немного неожиданно, и я серьезно подумаю. В ближайшее время встречусь с руководством фракций», — сказал Кудрин.

Напомним, по действующему законодательству, Государственная дума представляет президенту страны трёх кандидатов на пост главы Счетной палаты. Глава государства выбирает из трех кандидатов одного и вносит его кандидатуру на утверждение Думой.

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин («Единая Россия») заявил, что нижняя палата парламента придает большое значение тому, кто займет должность главы Счетной палаты.

«Счетная палата — это орган парламентского контроля и важная экспертная структура. Мы придаем большое значение тому, кто займет должность ее председателя. Это должен быть человек, обладающий большим опытом и знаниями в сфере финансов и управления», — сказал Володин.

Источники указывают, что сперва «Единая Россия» хотела выдвинуть кандидатом на пост главы Счетной палаты Александра Жукова, но тот отказался и заявил, что ему интереснее работать вице-спикером. Тогда выбор пал на Кудрина.

Также известно, что Кудрин всегда заявлял, что не собирается заниматься косметическими реформами. Вариант главы Счетной палаты для него вполне приемлем, так как большинство экспертов сходятся во мнении, что новое правительство Дмитрия Медведева не проработает длительный срок, а необходимо лишь для проведения непопулярных реформ, таких как повышение пенсионного возраста.

А вот будучи главой Счетной палаты Кудрин вполне может затем войти в состав правительства, которое придет на смену второму правительству Медведева.