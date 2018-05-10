Тель-Авив, Израиль, 10 мая, 2018, 23:26 — ИА Регнум. Видеозапись момента поражения сирийского ЗРПК «Панцирь-С1» опубликована 10 мая в Твиттере армии обороны Израиля.

Mil.ru ЗРПК «Панцирь-С1»

На кадрах видеоролика видно, что боевая машина была поражена в тот момент, когда один из сирийских военнослужащих еще только пытался занять в ней свое место.

Напомним, 10 мая при ночном ракетном ударе по иранским объектам в Сирии израильские военные применили управляемые ракеты Spike NLOS класса «воздух — поверхность».

По утверждению израильской стороны, сирийские ПВО открыли огонь по самолетам ВВС Израиля, вошедшим в воздушное пространство страны, в ответ на что израильская авиация нанесла удар по сирийским подразделениям противовоздушной обороны.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 мая Биньямин Нетаньяху заявил, что правительству Башара Асада ранее было направлено «ясное послание» не препятствовать ударам Израиля по иранским объектам в Сирии.

По данным Минобороны России, в ночь на 10 мая боевые самолеты ВВС Израиля выпустили по различным объектам на территории Сирии порядка 70 ракет. По информации российских военных, в этой операции было задействовано 28 израильских самолетов F-15 и F-16.