Душанбе, 10 мая, 2018, 21:16 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибудет с официальным визитом в Душанбе, сообщили 10 мая в пресс-службе МИД Таджикистана.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Глава Белоруссии будет находиться в республике с 14 по 16 мая. В период с 14 по 20 мая в Душанбе пройдет международный форум с участием стран СНГ «Волонтёры в деле сохранения культурного наследия».

Кроме этого, с 15 по 17 мая в Таджикистане пройдет выставка экспортных товаров из Белоруссии. Будет представлена продукция машиностроения, сельского хозяйства, легкой и нефтехимической промышленности, а также других отраслей.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 мая посол Таджикистана в Белоруссии Махмадшариф Махмуд Хакдод сказал, что выставка товаров будет направлена на рынки Средней Азии.

С 1996 по 2013 год между Таджикистаном и Белоруссией были заключены 70 различных договоров. В настоящее время действуют около 50 документов.