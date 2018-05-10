* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Вашингтон, 10 мая, 2018, 19:03 — ИА Регнум. В Ираке удалось захватить пять «самых разыскиваемых» лидеров террористической группировки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 10 мая заявил президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террорист

«Пять самых разыскиваемых лидеров ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) только что были захвачены!», — заявил глава Белого дома.

Пока не поступало сообщений о том, что среди задержанных лидеров ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) мог находиться главарь группировки Абу Бакр аль-Багдади.

Напомним, ранее газета Al Sharq Al Awsat сообщила, что Аль-Багдади предположительно скрывается в восточном районе Сирии, расположенным недалеко от иракской границы.

По мнению представителя оборонного ведомства Ирака генерала Яхьи Расула, главарь ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предпочитает оставаться на территории Сирии, поскольку ему «безопаснее прятаться в сирийской пустыне», чем в других районах.

Добавим, что первое знаковое публичное выступление Аль-Багдади произошло в мечете Ан-Нури, которая располагалась в захваченном иракском городе Мосул. В этой мечети главарь ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) провозгласил о создании так называемого «исламского халифата».