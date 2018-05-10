Судак, Крым, 10 мая, 2018, 18:30 — ИА Регнум. Судакский городской суд 10 мая приговорил уроженца Украины Геннадия Лимешко к восьми годам лишения свободы за подготовку диверсии — вывод из строя электроопоры в Крыму. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда.

Места лишения свободы

«В ходе следствия подсудимый полностью признал свою вину. Суд приговорил его к восьми годам в колонии общего режима», — уточнили в пресс-службе суда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 августа 2017 года в Крыму был задержан агент службы безопасности Украины (СБУ), подозреваемый в подготовке диверсий на территории региона. По данным спецслужб, диверсант планировал повредить ЛЭП в районе трассы Судак — Новый Свет, а также устроить обвал горных пород на дорогу и поджечь объект коммунального хозяйства в районе пос. Рыбачье.

Позже он признался на допросе, что проходил подготовку в группе, планировавшей диверсии на полуострове и в других регионах Российской Федерации, а также в Донецкой Народной Республике (ДНР).

По его словам, он проходил подготовку в составе диверсионно-разведывательной группы, обучался минно-взрывному делу, стрелковой и тактико-специальной подготовке.

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Допрос диверсанта СБУ, задержанного в Крыму. Видео