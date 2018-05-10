Москва, 10 мая, 2018, 18:00 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп хочет пересмотреть отношения Штатов с их союзниками, считает депутат Государственной думы РФ Константин Затулин («Единая Россия»). Об этом он заявил 10 мая в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя выход США из соглашения по ядерной программе Ирана.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Не так. Трамп

По его мнению, один из мотивов Дональда Трампа — это желание переделать всё, к чему приложил свою руку предыдущий президент США Барак Обама, в том числе и соглашение по Ирану.

«США проигрывают Ближний Восток, — констатировал Затулин. — Там появились новые акторы, например Россия. США не хотят, чтобы моду на события создавала Россия, которая раздвигает горизонты и оказывает влияние. Все собираются советоваться с Россией. Однако Дональд Трамп не собирается советоваться с кем-либо. Это, конечно, шантаж».

Кроме того, он предположил, что Трамп хочет пересмотреть основы своих отношений с союзниками, с которыми он ведёт себя жёстче, чем кто-либо прежде, и руководствуется принципом: «Или вы с нами, или вы против нас».

В свою очередь зампред комитета Совфеда РФ по науке, образованию и культуре Сергей Рыбаков обратил внимание на то, что поведение Дональда Трампа напоминает его же недавнюю политику в отношении КНДР.

«История повторяется, — сказал сенатор. — Это не означает, что завтра начнётся война. Видимо, так Дональд Трамп ведёт бизнес: сначала сильно наехать, а потом отъехать и что-то выторговать. Американская администрация отказывается от механизма решения этого вопроса (иранской ядерной программы — прим. ИА REGNUM ). Не зря шесть стран вошли в сделку и выработали механизм разговора. А Трамп говорит, что не собирается решать вопрос».

Третий участник передачи, политолог Каринэ Геворгян заметила, что Пентагон рассматривал способы поставить Иран на колени ещё 18 лет назад, но тогда выяснилось, что для этих целей нужен 800-тысячный, а может, и миллионный контингент, которого нет.

Кроме того, она подчеркнула, что у Тегерана тоже есть чем ответить — например заминировать Ормузский пролив, в связи с чем «накроется медным тазом» та торговля нефтью, которую ведёт Саудовская Аравия (союзник США — прим. ИА REGNUM ).

Напомним, что на заседании правительства США Дональд Трамп заявил, что введёт против Ирана жёсткие ограничительные меры и Штаты рекомендуют Тегерану не возобновлять активность в ядерной сфере, иначе будут «серьёзные последствия».

«Мы вышли из ужасного, ужасного соглашения, которое и не следовало заключать, — сказал президент США. — И мы введём санкции, которые войдут в число наиболее жёстких из тех, которые мы когда-либо вводили против страны. Они вступят в силу очень скоро. Так что у нас или будет сделка, которая будет по-настоящему хорошей для мира, или не будет никакой сделки».