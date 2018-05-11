Москва, 11 мая, 2018, 11:10 — ИА Регнум. 11 мая в 12:00 в пресс-центре REGNUM состоится второе заседание Всероссийского общественно-экспертного совета по выходу из кризиса в сфере утилизации отходов, созданного по инициативе ИА REGNUM и Российской академии естественных наук.

В программе заседания три части.

Первая часть

Отчет объединенной рабочей группы по Московскому региону о текущем положении дел в старых и новых «горячих точках» разрастающегося мусорного кризиса в Московской области. Первые — это мусорные полигоны, действующие и проектируемые мусоросжигательные заводы, скандалы и массовые протесты населения вокруг которых продолжаются месяцы и годы. А вторые — это новые места для временного хранения мусора, который перестал помещаться на действующих полигонах Московской области. Разрастается официальная зона чрезвычайной ситуации, связанная с отдельными полигонами, а теперь уже с целыми районами МО. Данное обстоятельство свидетельствует, что правительство МО фактически потеряло контроль за отраслью. Требуется немедленное вмешательства федеральной власти, о чем мы заявили ранее (см. «Совбез России должен вмешаться в «мусорный кризис» Подмосковья»).

Вторая часть

«Продолжение» общественных слушаний по проектной документации мусоросжигательных заводов Hitachi Zozen Inova AG, которые планируется построить в Московской области и других регионах России по федеральному проекту «Чистая страна». В этой части выступят эксперты, которым получили возможности представить свою точку зрения на слушаниях в Наро-Фоминске, состоявшихся 27 апреля 2018 года. Очевидно, что на уровне высшего руководства страны взят курс на монополизацию сферы переработки отходов, и это наконец дает надежду на декриминализацию и наведение порядка в важнейшей жизнеобеспечивающей отрасли экономики.

Оборотной стороной начавшейся монополизации (или картелизации) отрасли в условиях практического разрушения отечественной прикладной науки, национальных систем технологического и санитарного регулирования являются колоссальные последствия ошибочных управленческих и проектных решений. К таковым, с нашей точки зрения, относятся гипертрофия роли мусоросжигания и безальтернативный выбор устаревшей технологии сжигания отходов на колосниковых решетках. Но главной ошибкой является неоправданные риски принятых решений, чреватых тяжелыми последствиями для окружающей среды и здоровья людей, всплеском онкологических заболеваний с непрогнозируемыми генетическими последствиями.

Третья часть

Альтернативные технологии рекультивации мусорных полигонов по отношению к тем, которые сегодня тиражируются без всяких конкурсов и государственной экологической экспертизы под прикрытием чрезвычайности ситуаций на полигонах Московской области.

Начало мероприятия в 12:00.

Регистрация гостей и участников с 11:30

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