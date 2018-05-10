Москва, 10 мая, 2018, 15:45 — ИА Регнум. На сегодняшний день очень трудно сказать от чего зависит курс российской валюты и, как он может измениться в ближайшее время, заявил корреспонденту ИА REGNUM инвестиционный аналитик Global FX Иван Карякин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«Корреляция курса рубля и нефти в настоящее время практически утрачена. Спрос на российские гособлигации сохраняется на высоком уровне и это поддерживает курс рубля. Американские санкции и внешнеполитические катаклизмы в целом отыграны рынком», — считает эксперт.

Принципиальное изменение, которое произошло с начала апреля — время, когда доллар стоил 57−58 рублей — это укрепление доллара на мировом валютном рынке. Влияние покупок валюты Минфином тоже выросло с начала года, учитывая возрастание сумм покупок.

«В апреле-мае, кроме двух всплесков волатильности, когда курс доллара поднимался выше 64 рублей, рубль пытается сформировать новый торговый диапазон в соответствии с макроэкономической реальностью. Примерный разброс цены доллара в рублях за последние две недели находился в интервале 62,0−63,80 рубля», — пояснил Карякин.

Сегодня, 10 мая, с открытия торгов на московской бирже рубль укрепился сразу более чем на 80 копеек до 62,57 руб./доллар. Пара EUR/RUB снизилась ещё больше — до 74,20 руб./евро.

«Доллар сегодня слабеет к основным мировым валютам/ Нефть прибавила с 8 мая более $3. Если тенденция продолжится, то сегодня, к закрытию, можно будет увидеть по паре USD/RUB цену близкую к 62 рублям, диапазон 61,75 — 62,50 руб./доллар. В паре EUR/RUB укрепление рубля ниже 74 руб./евро, диапазон 73,50 — 74,10 руб./евро», — полагает эксперт.

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