Ереван, 10 мая, 2018, 15:22 — ИА Регнум. Пeрвый президент Армении Левон Тер-Петросян выступил со статьей, в которой оценивает политическую ситуацию в Армении крайне тяжелой, поскольку фактическим руководителем страны является премьер-министр, у которого нет стабильной поддержки в парламенте.

iLur.am Левон Тер-Петросян

Тер-Петросян считает, что Республиканская партия Армении, имея парламентское большинство, может провалить все законодательные инициативы правительства Никола Пашиняна. И, как показывает анализ последних выступлений, РПА не скрывает подобных намерений, считает первый президент Армении.

Что может противопоставить этому правительство Пашиняна? До нынешнего момента он диктовал свою волю парламенту посредством всенародных протестов и бунта, что, будучи проявлением демократии, с пониманием было воспринято международным сообществом. Но сможет ли Пашинян и дальше воздействовать на парламент таким образом? Не может, поскольку этот ресурс уже исчерпан. Одно дело навязывать парламенту собственную волю, будучи лидером народного движения, другое дело — в статусе премьер-министра. Международное сообщество уже не потерпит подобное, поскольку эта тактика будет восприниматься в качестве недопустимого давления одной ветви власти на другую. Тем более, что международное сообщество признало легитимность парламентских выборов и сформировавшийся по итогам этих выборов парламент», — пишет Тер-Петросян.

По его словам, единственным способом выхода из «этой крайне опасной для страны ситуации» являются досрочные парламентские выборы, но только после широких реформ избирательного законодательства. Здесь Тер-Петросян видит опасность того, что и эти изменения будут зависеть от воли парламентского большинства.

Схожее мнение высказал 10 мая журналистам и политолог Александр Искандарян, считающий, что Пашиняну будет сложно создать правительство меньшинства в Армении. Искандарян считает, что сформировать правительство из своих сторонников Пашинян может, но оно может быть не долговечным, поскольку его кадровый резерв ограничен и состоит, в основном, из неоднородных людей и лидеров митингов.

Другой проблемой для Пашиняна, согласно политологу, это его договоренности с республиканцами.

Проблема в том, кто поддержал Пашиняна на его выборах в парламенте. Естественно, республиканцы поддержали его не за красивые глаза. Причинами этого являются соглашения, гарантии, раздел сегментов власти», — считает политолог.

Искандарян оценил и вероятную встречу Пашиняна с президентом России Владимиром Путиным на саммите ЕАЭС в Сочи 14 мая.

Это будет попытка сверки часов и понимания того, какими будут дальнейшие действия Армении. Россия обладает чрезвычайно серьезными рычагами влияния на Армению. Это и роль Москвы в урегулировании карабахского конфликта, в поставках вооружения, ценах на газ и инвестициях. Все это не способствует ожиданиям какого-то неразумного поведения от Пашиняна», — отметил он.