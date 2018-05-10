Москва, 10 мая, 2018, 13:20 — ИА Регнум. Опыт либеральных реформаторов показывает, что с Россией можно делать всё, что угодно, не опасаясь возмездия, считает экономист, глава Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 10 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова депутата Госдумы РФ Олега Шеина («Справедливая Россия»), предположившего, что текст законопроекта о повышении пенсионного возраста уже разработан и скоро, вероятно, будет внесен на рассмотрение парламентариев.

(сс)GDJ Пенсия

«Во-первых, Олег Васильевич — человек информированный, и поэтому его источникам стоит доверять, — заметил Делягин. — Насколько я помню, товарищ Дмитрий Медведев пообещал Госдуме РФ внести законопроект о повышении пенсионного возраста в ближайшее время. Так что здесь Шеин опирается на слова самого премьер-министра. Насколько этот законопроект будет проработан, вопрос открытый. Но дурное дело — не хитрое. Для того чтобы лишать людей пенсии, в окружении господина Медведева найдётся человек, который способен написать текст на компьютере. Что касается темпов повышения, то они озвучивались перед инаугурацией в апреле и Алексеем Кудриным после его встречи с Медведевым и другими представителями правительства».

При этом Делягин предположил, что повышать пенсионный возраст будут не сразу, а понемногу.

«Чтобы лягушка не поняла, что с ней происходит, её не надо кидать в кипяток, а нужно повышать температуру в кастрюле постепенно», — сказал Делягин.

Кроме того, он добавил, что, скорее всего, через длительное время пенсионный возраст для мужчин и для женщин будет повышен до одного уровня.

«То, что женщины живут в среднем дольше мужчин, с точки зрения либералов непорядок, который нужно исправлять, — рассказал экономист. — Мы помним тот период, когда мужчины не доживали до пенсионного возраста, и это был результат деятельности либералов в 1990-х годах, о которых они до сих пор говорят с придыханием. А вот женщины тогда в среднем доживали. И с точки зрения либералов это вопиющий непорядок».

Также глава Института проблем глобализации пояснил, что проводники таких преобразований вовсе не опасаются волнений и народного гнева.

«Либеральные фундаменталисты занимаются уничтожением России более 30 лет, — подчеркнул Делягин. — Все они сталкивались с абсолютной безнаказанностью своих действий. Подумаешь, в 1993 году расстреляли парламент и убили больше 1000 человек. Ну и что? Какой-нибудь министр правительства Егора Гайдара пострадал? Ни один не пострадал. Была чудовищная чеченская война. Кто-то из вице-премьеров пострадал? Нет, не пострадал. Была людоедская монетизация льгот. Однако человек, который осуществлял её — тогдашний министр здравоохранения и социальной защиты, — после этого возглавил Счётную палату, а теперь является вице-премьером. Опыт либеральных реформаторов показывает, что с Россией можно делать всё, что угодно, и никакого возмездия не будет никогда».

При этом, по мнению экономиста, небольшой процент таких реформаторов полагают, что в случае чего успеют уехать в своё заграничное поместье, другая — огромная — часть, наиболее глупая, убеждена, что им ничего не будет, потому что на их памяти такого никогда не было.

Напомним, что, как заявил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин («Справедливая Россия»), если правительство анонсировало повышение пенсионного возраста ещё до назначения Дмитрия Медведева на пост премьер-министра, значит, текст законопроекта уже разработан и скоро будет внесён в Госдуму.

«Дмитрий Медведев заявил о том, что необходимо рассматривать закон о повышении пенсионного возраста. Что называется, сбылись надежды (главы Центра стратегических разработок, экс-министра финансов) Алексея Кудрина», — отметил Шеин.

По мнению Шеина, скорее всего, речь идёт о постепенном повышении — не сразу на пять и восемь лет, а о постепенном увеличении возраста на полгода каждые полгода. По такой логике, пенсионный возраст граждан будет увеличен на пять и восемь лет к 2023 году.