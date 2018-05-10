Москва, 10 мая, 2018, 11:34 — ИА Регнум. Нефть дорожает шестой день кряду, продолжая обновлять максимумы конца 2014 года, заявил корреспонденту аналитик социальной сети для инвесторов eToroв России и СНГ Михаил Мащенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Накануне (9 мая) Brent пробила следующий психологический уровень $77, а сегодня, 10 мая, в Азии отметилась на свежих вершинах в районе $77,80, прибавляя с начала торгов порядка 0,5%.

«Недавняя волна роста котировок обусловлена «иранским фактором». Изначально цены росли на ожиданиях выхода Трампа из ядерной сделки, а теперь отыгрывают сам факт реализации такого сценария и предвкушают введение санкций против Тегерана, которые вынудят третьего по величине производителя ОПЕК прилично урезать объемы экспорта и добычи черного золота», — пояснил эксперт.

Помимо того, что Иран является крупным участником сделки ОПЕК+, сокращение экспорта из ближневосточной страны будет особенно ощутимым для мирового рынка энергоносителей, где условия продолжают ужесточаться и присутствуют другие геополитические риски, включая дальнейший обвал производства в Венесуэле.

«Единственное препятствие, которое стоит на пути Brent на данный момент — угроза со стороны американских сланцевых производителей, которые наращивали добычу и при более низких ценах, а теперь могут удвоить свои усилия», — отметил Мащенко.

По данным минэнерго, производство нефти в США на прошлой неделе поставило новый рекорд на уровне 10,7 млн баррелей в день, неумолимо приближаясь к российским объемам на уровне 11 млн.

«В таких условиях сценарий с достижением 100 долларов за баррель выглядит не таким уж призрачным», — полагает эксперт.

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