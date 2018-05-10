На Украине обходят свои же законы, в Сирии верят в Россию: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 10 мая, 2018, 17:00 — ИА Регнум.
- Согласья нет: на Украине депутат «обошел» запрет на георгиевские ленты;
- «Мудрое лидерство»: президент Сирии исключил развязывание войны;
- Под присмотром: за вмешательство в выборы в России будут наказывать;
- Защитить на уровне закона: кого накажут за вовлечение детей в незаконные акции;
- Дать доступ: Telegram намерен запустить сервис хранения персональных данных;
- Ты меня уважаешь? Большинство жителей России уверены в своей стране.