Москва, 10 мая, 2018, 10:39 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на наказание «политических педофилов», внесла в Госдуму группа депутатов фракции «Единая Россия». Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 мая, об этом сообщил депутат Госдумы Евгений Ревенко в ходе пленарного заседания.

Дарья Антонова ИА REGNUM Несанкционированная акция против коррупции в Москве

«Сегодня депутаты внесли законопроект. Согласно документу, должна быть введена административная ответственность за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции», — сказал он.

Согласно законопроекту, штраф на физлиц составит от 30 тыс. до 50 тыс. рублей или обязательные работы до 100 часов или административный арест на срок до 15 суток. Для должностных лиц штраф составит от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, на юрлиц — от 250 тыс. до 500 тыс. Наказание последует по решению суда.

«Это про политических педофилов, про тех, кто в политических интересах склоняет и использует детей, толкая их на противоправные действия», — отметил Ревенко, подчеркнув, что «это не дремучее охранительство».

Он отметил, что 5 мая в десятках городах представители несистемной оппозиции провели несанкционированные акции протеста, при этом особое внимание в агитроликах было сосредоточено на молодежи, была «развернута бурная пропагандистская работа, будто делают они все по закону».

Провокации произошли в Москве, Петербурге и других центрах, говорит он. При этом депутат признал, что «определенных результатов провокаторам удалось достичь», задержано 223 подростка по разным городам России.

«Мы наблюдаем рост числа участия несовершеннолетних в несанкционированных акциях… им нужен Майдан. Это вызов политических отморозков, которые цинично пытаются вовлечь в опасное отрицание закона», — сказал парламентарий.