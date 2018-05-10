Москва, 10 мая, 2018, 10:24 — ИА Регнум. Пенсионная реформа не должна подразумевать повышение пенсионного возраста, поскольку он уже искусственно завышен. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 мая, об этом заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Депутат напомнил, что в ходе обсуждения в Госдуме назначения Дмитрия Медведева премьер-министром глава правительства фактически подтвердил планы по повышению пенсионного возраста в ближайшем будущем.

«Но мы считаем, что в современных условиях неправильно поднимать пенсионный возраст, учитывая, что сегодня пенсионная система и так достаточно сложная и таким образом сформирована, что у нас пенсионный возраст искусственно увеличивается с каждым годом», — заявил Нилов.

По его словам, в 2018 году порядка 40 тыс. граждан РФ, которые достигнут пенсионного возраста, не смогут получить страховую пенсию, потому что им не будет хватать стажа или страховых баллов.

«Что делать гражданину? Первый вариант — продолжить работу. Вот и искусственное завышение пенсионного возраста», — объяснил Нилов.

Граждане также могут докупить баллы или ждать в течение пяти лет социальной пенсии, однако эти меры не решат проблемы пенсионной системы, уверен он.

«Если говорить о пенсионной реформе, то надо говорить о другом. Необходимо пересматривать облагаемую взносами базу, выводить накопительную пенсию из системы обязательного пенсионного страхования и давать дополнительные стимулирующие меры, чтобы бюджет Пенсионного фонда из дефицитного состояния переходил в профицитное. В противном случае государство и дальше будет вынуждено компенсировать этот дефицит и ни о каком росте пенсий говорить невозможно», — подчеркнул Нилов.