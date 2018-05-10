Ереван, 10 мая, 2018, 10:17 — ИА Регнум. Начальник полиции Армении Владимир Гаспарян и директор Службы национальной безопасности Армении Георгий Кутоян будут освобождены с занимаемых должностей.

tert.am Владимир Гаспарян (справа) и Георгий Кутоян

«Только что подписал направленное президенту Армении предложение об освобождении Владимира Гаспаряна с должности начальника полиции, Георгия Кутояна с должности директора Службы национальной безопасности», — написал на своей страничке в Facebook премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Владимир Гаспарян был назначен на должность начальника полиции 1 ноября 2011 года, а Георгий Кутоян работает на своем посту с 12 февраля 2016 года.

Кто будет назначен на две ключевые должности пока неизвестно. На должность директора СНБ Армении прочат Феликса Цолакяна, который будучи депутатом Республиканской партии Армении, и, несмотря на решение фракции, проголосовал 1 мая за кандидатуру Никола Пашиняна.

Пашинян был избран парламентом Армении на должность премьер-министра днем 8 мая, однако до сих пор не подписал ни одного указа. 9 мая он посетил Степанакерт, где сделал ряд важных заявлений по поводу своего видения переговоров по нагорно-карабахскому конфликту.