Казань, 10 мая, 2018, 10:12 — ИА Регнум. Арбитражный суд Татарии удовлетворил требование Внешэкономбанка на 3,7 млрд рублей к старейшему химическому предприятию Казани — АО «Казанский завод синтетического каучука» (КЗСК), которое находится на первом этапе процедуры банкротства и недавно включено в список стратегических организаций России. Завод выступил поручителем в кредитном договоре на 6,4 млрд рублей, выданном его «дочерней компании» — АО «КЗСК-Силикон», созданной для реализации амбициозного химического проекта, который подорожал в процессе строительства, поэтому так и не был реализован. В обеспечении исполнения обязательств заёмщика фигурируют не только участки и недвижимость КЗСК, но и акции в размере 50,0484% уставного капитала. Но если в этом деле взыскание на акции завода не было наложено, то в рамках другого судебного процесса крупнейший акционер завода Евгения Даутова проиграла часть заложенных акций КЗСК. Если принадлежащая ей компания «Газ-маркет», к которой и подал иск ВЭБ, не оспорит решение, обнародованное 9 мая 2018 года, то 2 025 919 акций (из порядка 10,1 млн голосующих) будут проданы с публичных торгов за 105,049 млн рублей. Интерес к этому лоту уже проявила корпорация «Ростех», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Aleksandr311 Казанский завод синтетического каучука

Казанский завод в 2010 году выступил учредителем АО «КЗСК-Силикон», которое должно было создать производство по выпуску метихлорсиланов, анонсированное как единственное для всего СНГ. В числе основных акционеров вновь созданного предприятия было и правительство РФ с долей чуть более 48%, её до конца 2019 года планируют приватизировать. В КЗСК, ставшем учредителем «силиконовой дочки», долю более 30% имеет председатель правления обанкроченного осенью 2017 года банка «Спурт» Евгения Даутова. Банк и сама Даутова через иные созданные ею компании участвовали в финансировании провалившегося химпроекта, в том числе в качестве поручителя по кредитам. Эксперты считают, что именно кредитование этой стройки и стало одной из причин проблем у банка «Спурт» и самой Даутовой.

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АО «КЗСК-Силикон» на сегодня находится на этапе конкурсного производства, сам КЗСК с конца марта и до 29 августа 2018 года пробудет под наблюдением. В решении суда о вводе наблюдения отмечалось, что Минпромторгом РФ, минпромторгом РТ и государственной корпорацией «Ростех» «разрабатываются мероприятия по финансовому оздоровлению ОАО «Казанский завод синтетического каучука». Есть мнение, что именно Ростех может выкупить пакет акций КЗСК, который суд присудил ВЭБ в деле против ООО «Газ-маркет», единственным участником которого является Даутова.

Иск Внешэкономбанка к ООО «Газ-маркет» об обращении взыскания на заложенные акции ОАО «КЗСК» в количестве 2 025 919 штук был подан 2 октября 2017 года. Дело несколько раз откладывалось, но 27 апреля его рассмотрели. 9 мая 2018 года в базе суда появилось полное решение суда. Из него следует, что между компаниями был заключён договор залога акций в целях обеспечения обязательств АО «КЗСК-Силикон» перед истцом по кредитному соглашению от 2014 года на сумму 7,8 млрд рублей под 11,7% годовых, но компания «обязательства по возврату кредита и уплате процентов исполняет не надлежащим образом». И КЗСК, и КЗСК-Силикон, и Евгения Даутова в этом деле участвовали в качестве третьих лиц.

Дополнительным соглашением от 30 декабря 2015 года в кредитный договор внесли изменения, и сумма снизилась до 6,4 млрд рублей, банк обязательства по соглашению исполнил, а ООО «Газ-маркет» поручилось пакетом акций АО «КЗСК» за АО «КЗСК-Силикон». С последнего в рамках отдельного банкротного дела ВЭБ пытается взыскать ещё более 3,7 млрд рублей. Ходатайство удовлетворено, госкорпорация включена в третью очередь реестра.

Что касается акций КЗСК, принадлежащих «Газ-маркету», то 2 025 919 единиц оценили в 105,049 млн рублей. Решение в законную силу ещё не вступило и может быть обжаловано в течение месяца с момента изготовления в полном объёме, то есть с 8 мая 2018 года.

Одновременно с этим в рамках дела о банкротстве АО «Казанский завод синтетического каучука» 27 апреля (решение изготовлено в полном объёме 7 мая 2018 года) Арбитражный суд РТ признал заявление ВЭБа о вступлении в дело о банкротстве обоснованным и включил требование на сумму 3 704 548 205,48 рубля в реестр. Одновременно с этим КЗСК отдельным судебным делом пытается оспорить договор поручительства, дело слушается в Арбитражном суде Москвы, судебное заседание назначено на 28 мая 2018 года. Речь снова идёт о поручительстве по кредиту от 2014 года, выданному АО «КЗСК-Силикон».

Залогом по кредиту на 6,4 млрд рублей выступали восемь земельных участков общей площадью свыше 198,8 тыс. кв. м, здание заводоуправления, 85 381 300 акций АО «КЗСК-Силикон». Общая залоговая стоимость этого имущества — 768 431 700 рублей. Дополнительно в залог были внесены участки и сооружения, принадлежащие КЗСК, а также акции «ОАО «КЗСК» в размере 50,0484% уставного капитала». Евгения Даутова также выступала солидарным поручителем по этому договору.

Требование ВЭБ о включении в реестр было удовлетворено, но акции КЗСК в список того имущества, что фигурирует в качестве залога, не попали, этому способствовал факт уменьшения требований со стороны ВЭБ. Но не стоит также забывать, что до сих пор в Арбитражном суде Татарии в подвешенном состоянии находится иск ВЭБа о взыскании с казанского завода 3 705 648 743,92 рубля. Иск был подан 26 сентября 2017 года, но до сих пор не рассмотрен.

Евгения Даутова своему завода пока также не помощник — в отношении неё возбуждены два уголовных дела. Первое было возбуждено 7 февраля 2018 года и касается злоупотребления полномочиями при выдаче кредитов юридическим лицам банком «Спурт», а второе возбудили 12 апреля, и речь идёт о фальсификации отчётности банка.