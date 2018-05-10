Брянск, 10 мая, 2018, 09:20 — ИА Регнум. В шествии «Бессмертный полк», которое состоялось 9 мая в Брянской области, приняли участие около 115 тыс. человек. Как сообщила пресс-служба правительства региона, только в областном центре к акции присоединились 60 тыс. горожан. Вместе с ними в колонне прошли губернатор и его заместители.

Bryansk032.ru Акция «Бессмертный полк» в Брянске. 2018

В Брянске «Бессмертный полк» стартовал в 13:00 на проспекте Ленина. В руках жителей были фотографии родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Маршрут колонны составил 3 км. Шествие завершилось на Кургане Бессмертия.

«Многие участники акции шли в колонне Бессмертного полка не со специально изготовленными штендерами, а с фотографиями и даже листами бумаги с написанными на них именами родных — участников Великой Отечественной войны. В единой колонне, бережно держа в руках портреты, прошли дети, внуки и правнуки тех, кто отстоял для всех нас право на жизнь, на свободу, на независимость», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отметим, что количество участников акции растет год от года. Например, в 2017 году в Брянской области в колоннах прошагали 100 тыс. человек.

Всего в России в 2018 году в акции «Бессмертный полк» приняли участие 10,4 млн человек. Только в столице на акцию вышли 1 млн человек.

ИА REGNUM напоминает, что первое шествие «Бессмертного полка» прошло в Тюмени в 2007 году, и называлось оно тогда «Парад Победителей». В современном виде движение «Бессмертный полк» возникло в 2011 году в Томске, а затем распространилось практически по всем городам России.