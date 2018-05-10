Москва, 10 мая, 2018, 08:29 — ИА Регнум. Российская Федерация, которая по итогам 2017 года обошла Францию по числу проданных в кинотеатрах билетов, стала крупнейшим кинорынком Европы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на отчет Европейской аудиовизуальной обсерватории.

Кинозал

Согласно данным общественной организации, в прошлом году в РФ продажи билетов выросли почти на 10%, до $212,2 млн. Это на 2,8 млн билетов больше, чем занимавшей ранее первое место в списке Франции.

В Топ-5 стран по колличеству проданных билетов в кинотеатрах также попали Великобритания (170,6 млн), Германия (122,3 млн) и Испания (100,2 млн).

Европейская аудиовизуальная обсерватория — общественная организация, объединяющая более 40 государств и сопоставляющая данные по количеству проданных кинобилетов в каждой стране, кассовым сборам и доле национальных фильмов в прокате.

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