Тель-Авив, Израиль, 10 мая, 2018, 07:58 — ИА Регнум. Израильские военные заранее оповестили российских коллег о готовящихся ударах по территории Сирии. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус.

Истребитель F-16 израильских ВВС

«Израиль проинформировал РФ перед ударами в Сирии», — сказал Конрикус.

Отмечается, что военно-воздушные силы (ВВС) Израиля атаковали десятки военных целей, принадлежащих иранским формированиям на территории Сирии, в ответ на ночной обстрел. После нанесения ударов все задействованные самолеты благополучно вернулись на базы.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Израиль заявил, что в ночь на 10 мая с территории Сирии по израильским позициям на Голанских высотах было выпущено 20 ракет и что был дан ответ.

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