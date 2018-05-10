Москва, 10 мая, 2018, 07:21 — ИА Регнум. Цена нефть сорта Brent превысила отметку 77 долларов. Высокая волатильность наблюдалась 9 мая, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Перед объявлением президента США Дональда Трампа по иранскому соглашению Brent подешевела на 4%. Когда он объявил о выходе США из ядерной сделки по Ирану, она восстановилась до $76,15 за баррель.

Штаты считают, что Иран после заключения соглашения продолжил усовершенствовать свои ядерную и ракетную программы. При этом Международное агентство по атомной энергии неоднократно подтверждало, что Тегеран выполняет условия соглашения.

Согласно последним данным минэнерго США, за неделю до 4 мая запасы сырой нефти сократились на 1,85 млн баррелей, запасы бензина — на 2,055 млн баррелей, запасы дистиллятов — на 6,674 млн баррелей. Добыча нефти выросла на 84 тыс., до 10,703 баррелей в сутки.

Сегодня, 10 мая, на торгах в Азии цена на нефть сорта Brent выросла на 0,54%, до $77,74. Нефтяной рынок находится под воздействием принятого решения Белым домом по Ирану.

Трамп распорядился немедленно начать процесс по восстановлению санкций. Как отметил американский лидер, Ирану придется заключать новое ядерное соглашение.

Спекулянты на теме с Ираном могут загнать цены на Brent на $81,50. Если цена достигнет этого уровня до конца мая, то для покупателей следующим целевым уровнем выступит $89.

Напомним, 9 мая стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 3,15%, до $77,21 за баррель, WTI — на 3,01%, до $71,05 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в июле 2018 года на СПбМТСБ составляет $69,56 за баррель.

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