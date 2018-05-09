Варшава, 9 мая, 2018, 22:18 — ИА Регнум. Польское Управление по защите конкуренции и потребителей предъявило обвинения «Газпрому» и пяти др. международным организациям из-за финансирования газопровода «Северный поток-2», сообщается на сайте UOKiK.

Gazprom.ru Производство труб для газопровода «Северный поток»

В 2016 г. Польша не разрешила участникам проекта создать совместное предприятие для строительства газопровода на территории страны. В итоге «Газпром», Uniper, Shell, Wintershall и др. участники консорциума отозвали соответствующую заявку.

В UOKiK полагают, что, несмотря на это, компании все же продолжили финансирование строительства «Северного потока», что считается «нарушением антимонопольного законодательства». Консорциуму, если данный факт подтвердится, грозит штраф до 10% от суммы годового оборота.

Проект «Северный поток-2» предполагает сооружение двух ниток общей мощностью в 55 млрд куб. м газа в год. Трубы проложат от побережья РФ через Балтийское море до Германии рядом с действующим «Северным потоком».

Разрешение на строительство уже выдали Германия и Финляндия.