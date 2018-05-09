Ростов-на-Дону, 9 мая, 2018, 22:02 — ИА Регнум. Акция «Бессмертный полк», объединившая около 200 тыс. жителей Ростовской области, позволяет вновь встать в парадный строй тем, кто не дожил до сегодняшних дней. Это отмечают участники шествия, прошедшего в донской столице, сообщает ИА REGNUM.

ИА REGNUM «Бессмертный полк»

В конце декабря 2017 года ушёл из жизни фронтовик Михаил Петрович Шатов. На фронт он попал в ноябре 1942 года после окончания курсов младших командиров. Его назначили командиром отделения разведки 828-го стрелкового полка. 18 ноября солдатам поступил приказ: ночью скрытно выдвинуться к окопам противника и окопаться на расстоянии броска гранаты. Тогда они не знали, что в военную историю события 19 ноября 1942 года войдут под названием операция «Уран» и будут способствовать скорому разгрому 6-й армии Паулюса.

«Рядом с нами фонтанами начала подниматься земля. Осколки, комья земли, брёвна с перекрытий — всё это падает на нас. Но это не страшно, лишь бы не прямое попадание… Артиллерия бьёт уже больше часа, постепенно огненный вал удаляется в глубину обороны противника, настаёт наше время. Но живы ли ребята? Выставляем пулемёт, протираем автоматы. За нашей спиной дружное «ура!». У нас восторг и слёзы, а навстречу нашим пехотинцам бегут с поднятыми руками оставшиеся в живых очумелые румыны. Сзади доносится рёв танковых моторов и лязг гусениц. Танки стреляют на ходу — такого я ещё не видел. Пытаюсь сосчитать — напрасно: они крушат вражескую оборону, стремительно двигаясь вперёд», — делился при жизни ветеран.

Победный май 45-го лейтенант Шатов встретил в Праге в должности командира взвода полковой разведки 4-го Кубанского казачьего кавалерийского корпуса.

Ростовчанка Лидия Рудакова встала в строй вместе с Григорием Александровичем Рудаковым (дедом по отцу) и Пётром Павловичем Кузнецовым (дед супруга).

«Я знаю, что Пётр Кузнецов был призван в первых числах июля 1941 года, он сибиряк — из Кемеровской области, село Панфилово. У него уже тогда была большая семья — пятеро детей. Ушёл на фронт, и буквально в августе семья получила извещение, что он пропал без вести под Москвой. Больше мы о нем ничего знаем. В сентябре у него родился ещё один сын. Так, его жена Ольга Максимовна Кузнецова сама воспитывала детей, поднимала их. Григорий Рудаков — уроженец города Николаев, морской офицер, дед моего мужа. Некоторое время прослужил на Чёрноморском флоте, потом его перебросили для усиления на Северный флот. Мы о нём тоже мало знаем, но с войны вернулся. После войны прожил в Мурманске», — поделилась в беседе с корреспондентом ИА REGNUM участница «Бессмертного полка».

На фронт ушёл ещё и дед Лидии Рудаковой по матери, но, к сожалению, его фотографии не сохранились.

«Сейчас мы занимаемся поиском через родственников. Надеюсь, что в следующий раз он пройдёт в полку с нами. Александр Степанович Гриценов — был снайпером. Он таежный охотник, о нем говорили, что может попасть белке в глаз, такая у него была точность. На фронте был ранен, валялся по госпиталям, как говорится, а в мирное время один воспитывал своих детей», — рассказала собеседница.

Ростовчанка впервые приняла участие в акции:

«Я впервые, но давно уже хотела. Самое главное — это атмосфера, подъём и, конечно, всеобщая скорбь, понимание чего-то очень большого, серьёзного. Идёшь и понимаешь — это твой народ! И смотришь на людей, фотографии и понимаешь, что мы все — один народ! Есть люди из Сибири, Дальнего Востока, Башкирии, Татарии. У всех одни мысли, одно настроение, один порыв».

Николай Миронов пришёл с родными, прошедшими дорогой войны.

«Мама моя Мария Иосифовна Голубева — зенитчица. Окончила войну в Праге, сохранились открытки от неё. Отец Алексей Илларионович Миронов тоже окончил войну в Европе, дядя Василий Васильевич Иванов на «Катюше» воевал. Все — участники войны. О войне рассказывали много. Например, что было очень страшно, когда немцы налеты совершали. Дядя рассказывал, что у него порвался аппендицит в горах, везли его 12 часов в госпиталь, но, несмотря на это, он пережил всех. Дядя был светлый человек, юморист. Пять лет отслужил на Балтике, как началась война с немцами. Он сразу пошёл на фронт и прошёл всю войну. «Бессмертный полк» — объединил всех солдат через нас, потомков героев», — отметил участник акции.

Напомним, что Ростовская область впервые присоединилась к акции «Бессмертный полк» в 2013 году. В 2018 году по улицам города-миллионника с портретами родственников — участников Великой Отечественной войны прошли более 100 тыс. человек. Это одно из самых массовых шествий в стране.