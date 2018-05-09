Симферополь, 9 мая, 2018, 19:25 — ИА Регнум. Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань», выступающее заказчиком строительства Крымского моста, приняло у генерального подрядчика готовую к эксплуатации автомобильную часть транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом сообщает ИА «Крыминформ» со ссылкой на соответствующий документ, размещенный на сайте госзакупок.

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«Предъявленный к приемке объект … подготовлен к вводу в эксплуатацию и принят (28 апреля)», — отмечается в документе.

Из акта следует, что стоимость строительства автомобильной части моста составляет 96,9 млрд рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, строительство моста, который станет самым протяженным в РФ, соединяющего берега Черного моря в Краснодарском крае и на полуострове Крым, началось в 2014 году. На объекте трудятся более 10 тысяч строителей.

Открытие автомобильной части моста запланировано на конец 2018 года.

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