Москва, 9 мая, 2018, 18:20 — ИА Регнум. В акции «Бессмертный полк» в Москве приняли участие не только жители столицы, но и гости из стран бывших советских республик. Торжественным маршем на Красной площади прошли жители Белоруссии, а также Донецкой народной республики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Виктория Проценко

Жительница Шахтёрска Донецкой области Виктория Проценко приехала в Москву 9 мая, чтобы принять участие во всенародном шествии «Бессмертный полк». Как она заявила корреспонденту ИА REGNUM, акция вызывает колоссальные эмоции.

«Приехала специально на парад утром, вечером поеду домой. На фотографии мой дедушка, прошел Великую Отечественную войну, Японскую, брал Кенингсберг. Умер шесть лет назад. Начал от Орла, дошел до Берлина», — отметила она.

Проценко сообщила, что на «Бессмертный полк» в ДНР 9 мая пришли 70 тыс. человек. Акции памяти начались в 9 утра и прошли в Донецке, небольших городах и сёлах. В 2017 году Виктория Проценко участвовала в шествии в Шахтёрске, а на 73-ю годовщину Великой Победы решила исполнить давнюю мечту и пронести фотографию деда по Красной площади.

«Я хотела пронести деда по Красной площади. Очень хотела. Впечатления переполняют, внутри все наполняется, столько людей, столько эмоций. До слез. Такие люди молодцы, сплочённые. Река течет. Россия молодец», — подчеркнула она.

Добавим, как корреспонденту ИА REGNUM заявила гражданка Белоруссии Светлана Степанова, в акции они с мужем участвуют в третий раз. Её дед, Алесь Федорович, родом из белорусского Слуцка. Он воевал в Прибалтике и погиб под Кенингсбергом.

Дарья Антонова ИА REGNUM Светлана Степанова с супругом

«Помним, чтим и плакать хочется, столько народа добровольно пришли пройтись, так и должно быть. Обязательно. Мы должны помнить, детей своих учить, что была война и рассказывать, что люди пережили», — отметила она.

Напомним, власти Белоруссии ранее запретили проведение акции «Бессмертный полк» в Минске. Вместо этого жителям было предложено принять участие в тот же день в уличной акции «Беларусь помнит». Однако затем, в день 9 мая, власти согласовали проведение международной акции.

«Запрещали, но потом сказали, что разрешили утром сегодня, конечно, было очень обидно, что так могли поступить, но, Слава Богу, одумались и разрешили», — подчеркнула Степанова.

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