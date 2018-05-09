«Я обмывал кровь с лица и его груди»: пронзительное письмо к матери бойца
Москва, 9 мая, 2018, 17:25 — ИА Регнум. Москвичка Мария Чуланова бережно хранит письмо, рассказывающее о судьбе её прадеда инженера-майора Кривченко Алексея Мартыновича, погибшего на Украине в 1944 году. Несколько лет после окончания войны семья Алексея искала информацию о том, что с ним случилось, и, наконец, мать получила письмо от его фронтового друга из Феодосии.
ЗДРАВСТВУЙ ДОРОГАЯ МАМАША МОЕГО ДРУГА АЛЕШИ!!!
Получил Ваше письмо
Прошло много лет после того времени, как мы расстались с моим лучшим другом, а Вы с любимым Сыном Алексеем Мартыновичем. Очень жаль, что я не знал Вашего адреса, а то я бы Вам сообщил раньше о безвременной смерти Вашего сына Алеши.
Чтобы Вас не расстраивать опишу коротко при каких обстоятельствах он погиб. В 1943 году примерно в феврале не помню число, при переезде из Коростеня в город Олевск была сильная бомбежка нашего эшелона, в котором мы следовали, на станции в 19 часов вечера в городе Коростень вдруг раздался разрыв около нашего вагона авиабомбы, наш вагон был стиснут вылетели окна, двери, погас свет, все лежали на полу вагона затаив дыхание и не видя друг друга. Как только кончилась бомбежка зажгли свет, мы увидели лежащего вместе с нами Алексея Мартыновича окровавленного, я стал оказывать ему помощь, но уже его сердце пламенного борца за нашу священную Родину перестало биться и так скончался наш любимый пламенный патриот за нашу Родину «МАТЬ» Алексея Мартыновича КРИВЧЕНКО.
Опишу как я его похоронил.
ДОРОГАЯ МАМАША похороны производил в городе Олевске на кладбище в сосновой роще на окраине города. Взял солдат, выкопали могилу, заказал гроб, покрасил его красной краской и памятник вместе с госпитальными работниками и лично как лучшего своего друга АЛЕШУ я обмывал кровь с лица и его груди, забинтовал его рану, от которой скончался, поцеловал его последний раз и отправили его от нас из нашего коллектива, в нашей среде не стало Алексея Мартыновича, у гроба при опускании в могилу, я поклялся отомстить немецким гадам, за безвременную пламенную жизнь Алексея Мартыновича. Я был беспощадным к немецким гадам за своего друга любимого АЛЕШУ. Устроил ему похороны. Купил вина и водки и сделал поминки в честь своего любимого друга со своими лучшими друзьями и так не стало больше с нами нашего любимого Алексея Мартыновича КРИВЧЕНКО.
ДОРОГАЯ МАМАША, вот коротко, что я мог Вам написать о Вашем любимом сыночке АЛЕШЕ. Если что ВАС будет интересовать, то пишите мне я отвечу. Мне хотелось лично ВАМ все рассказать, но я не знал где ВЫ живете, а теперь возможно как будет у меня отпуск, я постараюсь ВАС навестить и рассказать ВАМ более подробно.
БУДЬ ЗДОРОВА ДОРОГАЯ МАМАША, не расстраивайся, теперь ничего не поделаешь.
С ПРИВЕТОМ НИКОЛАЙ А. БЕЗРУКОВ.
По словам Марии Чулановой, это письмо и ещё два снимка — всё, что осталось на память о прадеде. Она надеется ещё раз принять участие в шествии «Бессмертного полка» и пронести его фотографию по центру Москвы.