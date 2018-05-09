Москва, 9 мая, 2018, 17:25 — ИА Регнум. Москвичка Мария Чуланова бережно хранит письмо, рассказывающее о судьбе её прадеда инженера-майора Кривченко Алексея Мартыновича, погибшего на Украине в 1944 году. Несколько лет после окончания войны семья Алексея искала информацию о том, что с ним случилось, и, наконец, мать получила письмо от его фронтового друга из Феодосии.

Цитата из х/ф «Два бойца». Реж. Леонид Луков. 1943. СССР Фронтовые товарищи

ЗДРАВСТВУЙ ДОРОГАЯ МАМАША МОЕГО ДРУГА АЛЕШИ!!!

Получил Ваше письмо от 24.10.1948 года и спешу дать ответ.

Прошло много лет после того времени, как мы расстались с моим лучшим другом, а Вы с любимым Сыном Алексеем Мартыновичем. Очень жаль, что я не знал Вашего адреса, а то я бы Вам сообщил раньше о безвременной смерти Вашего сына Алеши.

Чтобы Вас не расстраивать опишу коротко при каких обстоятельствах он погиб. В 1943 году примерно в феврале не помню число, при переезде из Коростеня в город Олевск была сильная бомбежка нашего эшелона, в котором мы следовали, на станции в 19 часов вечера в городе Коростень вдруг раздался разрыв около нашего вагона авиабомбы, наш вагон был стиснут вылетели окна, двери, погас свет, все лежали на полу вагона затаив дыхание и не видя друг друга. Как только кончилась бомбежка зажгли свет, мы увидели лежащего вместе с нами Алексея Мартыновича окровавленного, я стал оказывать ему помощь, но уже его сердце пламенного борца за нашу священную Родину перестало биться и так скончался наш любимый пламенный патриот за нашу Родину «МАТЬ» Алексея Мартыновича КРИВЧЕНКО.

Опишу как я его похоронил.

ДОРОГАЯ МАМАША похороны производил в городе Олевске на кладбище в сосновой роще на окраине города. Взял солдат, выкопали могилу, заказал гроб, покрасил его красной краской и памятник вместе с госпитальными работниками и лично как лучшего своего друга АЛЕШУ я обмывал кровь с лица и его груди, забинтовал его рану, от которой скончался, поцеловал его последний раз и отправили его от нас из нашего коллектива, в нашей среде не стало Алексея Мартыновича, у гроба при опускании в могилу, я поклялся отомстить немецким гадам, за безвременную пламенную жизнь Алексея Мартыновича. Я был беспощадным к немецким гадам за своего друга любимого АЛЕШУ. Устроил ему похороны. Купил вина и водки и сделал поминки в честь своего любимого друга со своими лучшими друзьями и так не стало больше с нами нашего любимого Алексея Мартыновича КРИВЧЕНКО.

ДОРОГАЯ МАМАША, вот коротко, что я мог Вам написать о Вашем любимом сыночке АЛЕШЕ. Если что ВАС будет интересовать, то пишите мне я отвечу. Мне хотелось лично ВАМ все рассказать, но я не знал где ВЫ живете, а теперь возможно как будет у меня отпуск, я постараюсь ВАС навестить и рассказать ВАМ более подробно.

БУДЬ ЗДОРОВА ДОРОГАЯ МАМАША, не расстраивайся, теперь ничего не поделаешь.

С ПРИВЕТОМ НИКОЛАЙ А. БЕЗРУКОВ.

Из архивов Марии Чулановой Письмо

По словам Марии Чулановой, это письмо и ещё два снимка — всё, что осталось на память о прадеде. Она надеется ещё раз принять участие в шествии «Бессмертного полка» и пронести его фотографию по центру Москвы.