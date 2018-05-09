Степанакерт, 9 мая, 2018, 17:06 — ИА Регнум. Настоящий переговорный формат по урегулированию нагорно-карабахского конфликта не может решить этот вопрос. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, заявил новоизбранный премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции в Степанакерте.

Никол Пашинян и президент НКР Бако Саакян

«Мы должны очень четко ответить на вопрос о том, хотим ли мы решить карабахский вопрос. Если международное сообщество, в том числе и Азербайджан, хотят решить карабахский вопрос, нелогично, что это вопрос обсуждается в таком формате, в котором этот вопрос не может быть решен», — сказал Пашинян.

По его словам, этот переговорный формат не может решить вопрос, так как когда один из ключевых участников конфликта не принимает участие в переговорах.

«Это не вопрос эмоций, это прагматичный вопрос: мы решаем вопрос, или мы не решаем вопрос. Со стороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики — ИА REGNUM ) могут разговаривать власти Арцаха. Армения также сторона конфликта и она полноценно будет вести переговоры от своего имени. От имени Арцаха должны разговаривать власти Арцаха», — заявил Пашинян.

По его словам, и Азербайджан, и международное сообщество должны очень четко зафиксировать, что ни Армения, ни Арцах не отступят перед воинствующей риторикой Азербайджана, особенно сейчас, когда армянский народ един как никогда.

«Так что вопрос в том, хотим ли мы решить вопрос, или не хотим. Самый главный компонент решения вопроса — переговоры в правильном формате», — подчеркнул глава правительства Армении.

«В моих заявлениях по карабахскому урегулированию присутствуют серьезнейшие новости, а самая серьезная из них в том, что я готов вести переговоры с президентом Азербайджана от имени Республики Армения, но от имени Республики Арцах с президентом Азербайджана должны вести переговоры власти Арцаха в лице президента республики»

Что касается взаимных уступок, которые сейчас лежат на столе переговоров, то речь о них может идти только тогда, когда армянские стороны получат от Азербайджана конкретный сигнал о том, что Баку готов признать право на самоопределение народа Арцаха.

«Международное сообщество должно очень четко зафиксировать, что суть нагорно-карабахского конфликта — это вопрос защиты прав человека, потому что карабахский вопрос возник тогда, когда Азербайджан не только не был в состоянии обеспечить минимальные права армянского населения Нагорно-Карабахской автономной области, а когда создал прямую угрозу для их жизни и безопасности. И эти угрозы были высказаны не на словах, а конкретными действиями в виде военной борьбы против мирного населения», — подытожил Пашинян.