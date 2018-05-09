Берлин, 9 мая, 2018, 15:53 — ИА Регнум. Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что её страна будет выполнять условия всеобъемлющего соглашения по иранской ядерной программе. Об этом сегодня, 9 мая, пишет газета Die Welt.

Цитата из х/ф «Нашла коса на камень». Реж. Аня Крайс. 2017. Россия Сшибка интересов

«Мы остаёмся приверженными обязательствам соглашения», — сказала Меркель.

Меркель добавила, что выход США из соглашения по иранскому атому стал «серьёзным шагом».

Напомним, ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Берлин останется верен соглашению по иранской ядерной программе даже несмотря на позицию Вашингтона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 мая президент США Дональд Трамп заявил, что его страна выходит из соглашения по иранскому атому. Это существенно усложнило и без того крайне напряженную ситуацию на Ближнем Востоке.