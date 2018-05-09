Бишкек, 9 мая, 2018, 15:08 — ИА Регнум. На площади Победы в столице Киргизии сегодня, 9 мая, состоялся молодежный танцевальный флэшмоб «Вальс Победы», организованный фондом «Евразийцы— новая волна» совместно с мэрией Бишкека, передает корреспондент ИА REGNUM.

Mil.ru Под звуки «Вальса Победы»

Мероприятие прошло в рамках празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В этот раз участие в нем приняли около 1 500 человек — студенты 15 вузов, школьники, творческие коллективы, общественные деятели и депутаты Бишкекского городского парламента.

«Вальс Победы» проводится в целях патриотического воспитания молодежи и сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне. Ежегодное проведение акции — это дань памяти нашим отцам, дедам и еще один способ выражения благодарности за Великую Победу», — подчеркивают организаторы флешмоба.

ИА REGNUM напоминает, акция «Вальс Победы» в честь Дня Победы проходит в Бишкеке уже в четвертый раз. В 2015 и 2016 годах в ней участвовали около 1 200 жителей киргизстанской столицы, а в 2017 году их количество возросло до 1 500 человек.