Минск, 9 мая, 2018, 14:57 — ИА Регнум. Сегодня, 9 мая, на церемонии возложения венков к монументу Победы по случаю 73-й годовщины Великой Победы выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он обратился к своим соотечественникам и гостям республики, поздравив их с великим всенародным праздником.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Мы свято чтим самоотверженность всех, кто с честью принял удар и с первых дней войны не давал пощады врагу. Кто, не жалея собственной жизни, шел в бой. Кто упорным и тяжелым трудом обеспечивал фронт, бесстрашно противостоял захватчикам на оккупированной территории», — подчеркнул Лукашенко.

Он отметил, что время идет вперед, а боль постепенно заглушается, обесценивается вновь и человеческая жизнь. Однако, по словам белорусского лидера, народ республики, пережив многие войны, хранит непреходящие ценности.

Лукашенко также напомнил, как тяжело было восстанавливать республику после войны, а теперь важно хранить память о героях.

«И точно знаем, что каждый прожитый нами день — это бесценный дар всех, кто приближал Великую Победу», — сказал президент Белоруссии.

Сегодня, 9 мая, по всей Белоруссии проходит акция «Беларусь помнит» вместо широко известной во всем мире акции «Бессмертный полк». Тысячи людей в разных белорусских городах также несут портреты своих родственников, погибших на войне.

Вместе с тем стоит напомнить, что в преддверии праздника — 7 мая — Мингорисполком не дал разрешения на проведение в Минске акции «Бессмертный полк». Вместо этого было предложено 9 мая принять участие в уличной акции «Беларусь помнит».

В ответ на это депутат палаты представителей Белоруссии 1-го созыва Валерий Драко заявил, что запрет акции в белорусской столицы не является поводом для того, чтобы подводить людей, которые готовы принять участие в «Бессмертном полку» в память о своих родственниках, погибших во время Великой Отечественной войны. Драко как организатор акции, несмотря на запрет властей, в сети опубликовал запись, где говорилось, что шествие состоится.

«Нам не разрешили, но мы будем принимать участие в митинге на площади Победы. Мы решили для себя, что люди придут на праздник с портретами, и мы не можем их подвести, а потому должны привести их на площадь Победы, возложить цветы», — отметил организатор акции в Минске.