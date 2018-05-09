Ереван, 9 мая, 2018, 14:24 — ИА Регнум. В Ереване 9 мая с площади Свободы стартовалa акция «Бессмертный полк» в честь Дня Победы. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM в Армении, к шествию присоединился также президент Армении Армен Саркисян.

Photolure Армен Саркисян возглавляет шествие «Бессмертного полка» в Ереване

«Сегодня у нас тройной праздник: день победы в арцахской освободительной борьбе, героический вклад нашего народа в победу в Великой Отечественной войне, конечно то, что произошло вчера», — сказал Саркисян.

Глава государства подчеркнул, что накануне народ показал свою волю и, согласно этой воле, мирно и законным способом в рамках Конституции был избран новый премьер-министр. Он пожелал новому премьер-министру и правительству больших успехов.

president.am «Бессмертный полк» в Ереване

Участники акции пронесли по центру Еревана не только фотографии своих дедов и отцов, которые сражались на фронтах Великой Отечественной войны, но и родных, которые погибли во время войны в Нагорном Карабахе в 1992—1994 гг., а также боевых действиях в апреле 2016 года. В шествии приняли участие посол России в Армении Иван Волынкин, представители политических сил, вооруженных сил.

Акция-шествие «Бессмертный полк» впервые прошла в Армении в 2016 году. Ранее официальные лица Армении и представители политических сил игнорировали акцию, предпочитая участвовать только в мероприятиях в Нагорном Карабахе, либо в парке «Победы» в Ереване.