Берлин, 9 мая, 2018, 14:14 — ИА Регнум. Всего за 12 дней котировки алюминия взлетели почти на 30%, достигнув в конце апреля ценового максимума за последние 6 лет в размере свыше 2500 долларов за тонну, сообщает немецкое издание Die Welt. И причина тому кроется в антироссийских санкциях США.

Kurt:S Эффект домино

6 апреля Соединенные Штаты ввели санкции, затронувшие российский алюминиевый концерн «Русал», однако теперь лихорадит Европу, пишет Die Welt. В прошлом году европейский континент получал от «Русала» порядка 42% своего алюминия. Кроме того, концерн производит 6% от общемирового объема первичного алюминия и является самым большим поставщиком металла на мировой рынок. Однако в связи с введением санкций изготовители баночных напитков и автомобильные концерны Европы предвидят трудности в снабжении металлом.

Оказалось, что европейцы также не застрахованы от американских санкций: «Санкции могут быть введены и против неграждан США, сознательно облегчающих крупные трансакции для нежелательных лиц и организаций», — заявил американский Минфин.

Все больше международных экономических организаций пытаются оказать давление на западных политиков с тем, чтобы последние, в свою очередь, приняли меры против сложившейся «токсичной» для бизнеса ситуации. Буквально недавно с подобной инициативой выступило главное представительство европейских концернов в России — Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

В многостраничном заявлении Ассоциации, направленном в Брюссель, отмечается, что компании, работающие в России, «крайне обеспокоены» санкциями и их возможными последствиями. На данный момент организации не могут точно оценить грозящие им убытки, однако некоторые из них уже предвидят 20%-ное сокращение торговых оборотов, более высокие расходы на кризисный менеджмент и трудности в трансфере финансов.

Напомним, что согласно результатам исследования, проведенного Университетом Киля, санкции, введенные в отношении России в 2014 году, а также ответное российское эмбарго на импорт сельскохозяйственной продукции западных стран, обошлись Европе в 40 миллиардов евро.

Санкции коснулись и непосредственно экономики Германии — второго по величине торгового партнера России после Китая. Российско-Германская Внешнеторговая палата (ВТП) оценила размеры возможного финансового ущерба из-за отказа от новых сделок в краткосрочной перспективе в несколько сотен миллионов евро. В долгосрочной же перспективе американские санкции могут и вовсе поставить под вопрос проекты стоимостью в миллиарды евро, подчеркивается в заявлении ВТП. Отсюда председатель палаты Маттиас Шепп призывает западных политиков санкционную спираль дальше не раскручивать, учитывая, что азиатские компании способны достаточно быстро заполнить освободившееся место во внешнеторговом обороте России.

В своем заявлении в адрес Брюсселя Ассоциация европейского бизнеса также потребовала от Еврокомиссии и Совета ЕС «найти политическое решение с тем, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение международных отношений и условий для всемирной торговли и прямых иностранных инвестиций».